A organização do Estoril Open confirmou o adiamento do jogo de pares entre os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral e a dupla francesa, composta por Sadio Doumbia e Fabien Reboul.

Os campeões da vertente, em 2022, viu a estreia na edição deste ano ser adiada devido à chuva, que impediu quase todo o início do programa no Clube de Ténis do Estoril.

Dos cinco jogos agendados para o «court» central, apenas três se mantêm de pé, o encontro que opõe o luso Jaime Faria ao espanhol David Jorda, o jogo entre Jurij Rodinov e Cristian Garin, mas principalmente a estreia de João Sousa no último torneio da carreira, frente ao francês Arthur Fils.

Referir que estes três encontros não devem ter início antes das 16h, tal como referiu a organização do evento.

NEW UPDATE!



No play before 4pm:



Also cancelled for the day:



Fonseca vs. Choinski

Martínez vs. Altmaier

Borges/Cabral vs. Doumbia/Reboul pic.twitter.com/LG2zyGkO8H