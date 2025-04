Esta segunda-feira ficou marcada por um apagão por toda a Península Ibérica incluindo algumas zonas de França e muitas das atividades desportivas em território nacional acabaram por ser canceladas ou adiadas, no entanto, o Estoril Open foi caso único em Portugal.

Ao contrário do que aconteceu na competição de Madrid, que decorre ao mesmo tempo, a organização da prova portuguesa de ténis decidiu não interromper o plano de jogos que estavam agendados, contudo, as pessoas que assistiram aos primeiros jogos tiveram de sair do recinto e as restantes partidas decorreram à porta fechada.

Considering the context, we were forced by the authorities to declare today's session closed (matches will continue behind closed doors).

We appreciate your understanding and hope that tomorrow the and the country can wake up to the normality we all wish for. pic.twitter.com/PKZtIGqC2A