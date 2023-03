Stan Wawrinka recebeu um ‘wild card’ e está de regresso ao Millennium Estoril Open, que se realiza de 1 a 9 de abril, no Clube de Ténos do Estoril.

O antigo número três do mundo e atual 100.º classificado do ranking ATP, venceu o ATP 250 português em 2013, ainda no Jamor. Junta-se a Casper Ruud, número quatro do mundo, e Seba Korda.

Além deste trio, estão ainda confirmados nomes como Nuno Borges, João Sousa, Dominic Thiem e Seba Baez, atual detentor do troféu.