O Estoril-Praia reforçou a liderança na Zona Sul da Liga Revelação ao bater o Sporting, no Estádio Nacional, por 1-0, em jogo em atraso da competição de sub-23.

Bastou um golo isolado de Douglas Aurélio, aos 14 minutos, para os canarinhos reclamarem os três pontos e destacarem-se no topo da classificação, agora com mais três pontos do que o Marítimo e Benfica.