Nélson Veríssimo é o novo treinador do Estoril, anunciou este sábado o clube da Liga.

Depois de ter orientado o Benfica na segunda metade da última temporada, Veríssimo sucede agora a Bruno Pinheiro no emblema da Linha, com o qual rubricou um contrato válido por dois anos, como o Maisfutebol escreveu.

Será a segunda experiência do técnico de 45 anos no principal escalão do futebol português.