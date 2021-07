Com a alteração do jogo para domingo e com a possibilidade de acolher adeptos no seu recinto, o Famalicão divulgou as condições para aquisição de ingressos para o jogo contra o Estoril.



Segundo a nota divulgada no site, os adeptos com lugar anual na época 2019/20 podem levantar os bilhetes já esta sexta-feira. Por sua vez, os adeptos do Famalicão com lugar anual e sócios do clube até ao número 2.500 com quota 6 regularizada podem adquiri-los no sábado entre as 9h30 e as 15h30.



No dia do jogo, domingo, podem comprar bilhetes entre as 10h00 e as 12h00 apenas os sócios a partir do número 2.500 e com quota 6 regularizada informa o clube minhoto.

Lembre-se que apenas será possível preencher 33 por cento da capacidade do Municipal de Famalicão. O encontro entre Famalicão e Estoril está agendado para as 14h00.