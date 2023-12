Alejandro Marqués viveu este domingo difícil, com o falecimento do avô, mas foi na mesma a jogo na goleada do Estoril frente ao Desp. Chaves e até marcou um golo.

No final da partida, o técnico dos estorilistas, Vasco Seabra, explicou que foi por isso mesmo que a equipa foi festejou com o avançado venezuelano no momento do golo.

«O Alejandro teve uma situação familiar mais negativa, com o falecimento do avô, e foi uma situação que aconteceu às 17h30. Foi importante para a equipa fazer o golo e foi importante para a equipa festejar com um membro que estava mais triste. Todos juntos conseguimos ultrapassar os momentos menos felizes da vida», afirmou o treinador.