O Estoril anunciou a contratação de Alex Soares.

O médio de 32 anos, com passado pela formação do Benfica, assinou por uma temporada pelos canarinhos.

O Estoril será a terceira equipa da Liga que Alex Soares representa, depois do Marítimo e do Moreirense. Nas últimas duas épocas representou os gregos do Volos (2021/22) e os angolanos do Petro Luanda.

Alex Soares assinou um contrato válido por uma temporada.