O Estoril recebe neste domingo o Boavista depois da derrota na Amadora com um golo sofrido já em período de compensação, situação também experienciada anteriormente pelos canarinhos na jornada inaugural diante do Arouca.

«Aquilo em que eu acho que nos temos de focar é em sermos capazes de amadurecer nesses momentos, sentirmo-nos confortáveis e estarmos tranquilos no sentido do que temos de fazer para resolver os problemas», afirmou Álvaro Pacheco, treinador dos estorilistas, na antevisão ao encontro da 4.ª jornada da Liga.

«A equipa tem demonstrado [capacidade de reação] nesta semana, que foi muito boa e em que os jogadores demonstram esse crescimento e, como disse anteriormente, o que acho que é mais importante é mantermos esta mentalidade», acrescentou Álvaro Pacheco.

O Estoril vai ter pela frente um Boavista que conquistou sete pontos em nove possível no arranque do campeonato e que mereceu elogios por parte de Álvaro Pacheco. «O Boavista é uma equipa que sabe aproveitar muito bem os espaços e quando esses espaços aparecem no jogo é uma equipa muito inteligente e muito pragmática. Nós, olhando para o que é o nosso processo e o que temos vindo a fazer, temos de ser uma equipa com um futebol atrativo, positivo, espetáculo», referiu.

O treinador dos estorilistas foi questionado sobre os elogios público do selecionador Roberto Martínez a dois jogadores da sua equipa que viu «in loco» na Amadora na 3.ª jornada: João Marques e Rodrigo Gomes. «Como treinador eu fico muito feliz por este comentário sobre estes jogadores, mas o que posso acrescentar é que há outros, mais jogadores aqui que, não tenho dúvidas nenhumas, vão ter um futuro muito feliz. Acho que são dois jovens, que estão a crescer, como outros jogadores que aqui temos que são jovens e outros se calhar não tão jovens», considerou, destacando também o veterano internacional francês Eliaquim Mangala e Mateus Fernandes, médio emprestado pelo Sporting.