Álvaro Pacheco, treinador do Estoril, em declarações após a derrota com o Arouca por 4-3:

«É um jogo inglório para a minha equipa. O Arouca é uma excelente equipa, com um grande treinador, que, na minha opinião, tem dado sinais de enorme crescimento, não só daquilo que vinha do ano passado, mas das dinâmicas que o Daniel [Ramos] está a incutir.

Nós entrámos muito bem, a mandar e a controlar o jogo, a sermos capazes de desmontar a estrutura do adversário, a criar oportunidades e a ser uma equipa agressiva, no bom sentido, tanto sem bola, não dando espaço ao adversário, como com bola, com capacidade de desmontá-los e provocar a expulsão.

Conseguimos marcar o segundo golo, que nos foi anulado, e eu sinto que as incidências do jogo nos foram sempre desfavoráveis e isso criou-nos algum nervosismo. Logo após termos um golo anulado, sofremos um golo e isso revela que a equipa ainda tem de crescer.

Mesmo assim, voltámos a dominar o jogo e a marcar. Depois, mais uma vez, tivemos um golo anulado, voltámos a ter um momento de desconcentração e o Arouca, pela experiência que tem, jogou com transições e bolas paradas e não fomos capazes de resolver isso.»