Ricardo Soares, treinador do Estoril, explicou o desentendimento com Filipe Freitas, irmão e adjunto de Armando Evangelista, após o final do encontro entre as duas equipas.

«É uma situação que lamento. O meu colega do Arouca percebeu mal, equivocou-se, algo que só compreendo face à tensão que o jogo encerrava. Estava em jogo muita coisa e eles estão a fazer um trabalho extraordinário.

Mas ele equivocou-se e, certamente, a esta hora já refletiu e percebeu que se enganou e que não deveria fazer o fez. Eu disse-lhe que falávamos cá dentro, porque acho que já chega de confusões.

Ele disse que eu festejei o golo virado para o banco do Arouca. Jamais eu faria uma coisa dessas. Tenho muito respeito pelo Arouca e por todos os clubes.

Ele jura pelas filhas dele e eu jurei pelas minhas filhas e ele chama-me mentiroso. Eu só lhe perdoo isto porque a tensão era grande. Entretanto, soube que era o irmão do treinador do Arouca, com quem eu tenho uma excelente relação, joguei com ele. Foi um erro no calor da tensão e por mim morre por aqui.»