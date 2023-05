Ricardo Soares, treinador do Estoril, em declarações no final do vitória sobre o Arouca, que permitiu aos canarinhos assegurar a permanência.

«Não estava à espera de conquistar a permanência a duas jornadas do fim, mas foi graças aos jogadores, adeptos e ao facto de sermos um clube muito bem estruturado. Dedico esta permanência a todos eles. Porque só foi possível porque estivemos todos a remar para o mesmo lado, mesmo em circunstâncias difíceis. E sabe muito bem conseguir o objetivo desta forma.

Entrámos muito bem, a jogar longe da nossa baliza, sabíamos que o vento era determinante e foi nossa intenção clara jogar longe da baliza. Houve algumas más decisões nossa no último terço e o Arouca teve uma grande oportunidade no remate ao poste que seria um dos golos do ano.

Mas gostaria de desatacar as três equipas que estiveram em campo. O árbitro geriu muito bem o jogo e quase não precisou de mostra cartões. E o Arouca e o Estoril arregaçaram as mangas, foram bravos e lutaram pela vitória.

Tivemos alguma sorte que nos faltou noutros jogos. Hoje calhou-nos a nós ter essa pontinha. O sol quando nasce é para todos e também merecemos isso.»