Com 28 pontos à partida para a 32.ª jornada e depois de o Marítimo ter perdido no sábado com o Sporting, o Estoril vai entrar em campo na segunda-feira, frente ao Arouca, a saber que uma vitória permite respirar fundo e assegurara permanência.

Nesse sentido, o treinador dos canarinhos, Ricardo Sores dá a receita para o clube assegurar o objetivo.

«Temos de ser assertivos quer nos quatro momentos do jogo, quer nas bolas paradas. É fundamental uma boa entrada em jogo, porque isso traz confiança às equipas. Sabemos que do outro lado estará uma equipa também com o propósito de ganhar», disse sobre os arouquenses, para quem um empate basta para garantir um lugar europeu.

«Mais importante que o nosso adversário é aquilo que controlamos e pretendemos fazer no jogo e vamos com certeza dar uma boa resposta. O nosso foco passa por fazer um bom jogo contra o Arouca e conquistar a vitória», resume.

O Estoril volta a jogar diante do seu público, depois de ter vencido dois dos últimos três jogos caseiros, mas Ricardo Soares garante que isso não pesa na hora de entrar em campo.

«Não olho muito para esses dados, mas essencialmente para o que controlamos, que é o nosso jogar e a nossa competência nos vários momentos do jogo, e o que vejo é que a minha equipa está muito mais preparada e nos últimos jogos temos demonstrado que a equipa efetivamente cresceu», nota.