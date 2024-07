O neerlandês Finn Dicke deu a vitória ao Estoril esta quarta-feira, diante do Atlético (1-0), da Liga 3, num jogo de preparação realizado no Estádio António Coimbra da Mota.

O médio de 19 anos, que alinhou sobretudo na equipa de sub-23 na época passada, marcou o único golo da partida na segunda parte.

Este foi o segundo jogo dos canarinhos na pré-época, depois do empate a zero com o Sporting na sexta-feira. A equipa de Ian Cathro tem novo compromisso no sábado, frente ao Mafra, da II Liga.