O Estoril vai estrear o quarto equipamento no próximo sábado, mas não se trata de uma camisola qualquer.

Os «canarinhos» vão usar uma camisola exclusiva, que não será comercializada, de homenagem à primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula, um feito que aconteceu há 40 anos, precisamente no Circuito do Estoril.

A camisola é maioritariamente preta, com três listas no peito que se destacam com as cores verde, amarelo e azul, as que estão presentes na bandeira do Brasil.

O novo equipamento será usado no próximo sábado, na receção ao Sporting de Braga (18h00).