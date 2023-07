O Estoril derrotou este sábado o Belenenses por 2-1, no terceiro encontro de preparação para a nova temporada.

Cassiano deu vantagem aos canarinhos antes do intervalo, mas a equipa de Bruno Dias empatou por Midana Sambu (50m). No entanto, João Carlos, que entrou na segunda parte, marcou já na reta final e decidiu o desfecho da partida diante do conjunto da II Liga.

Álvaro Pacheco deu oportunidade a vários jogadores dos sub-23, como Rodrigo Ramos, Finn Dicke, Ivan Pavlic, Wagner Pina, Fran Pereira, Guilherme Magalhães e Bruno Amado, mas a maior novidade foi a utilização do defesa Bernardo Vital, que regressou ao trabalho há três dias, depois de ter participado no Europeu de sub-21.

O Estoril tem mais um jogo de preparação marcado para a próxima quarta-feira, na apresentação aos sócios e adeptos, diante do Sheffield United (19h30).