O treinador do Estoril, Bruno Pinheiro, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Benfica (2-1), em jogo da 27.ª jornada da Liga:

[Sensações] «Acho que saímos daqui com sensações boas, fizemos um jogo muito interessante, mas a parte negativa é que o Benfica ganhou. A sensação com que fico é que tivemos as melhores oportunidades, fomos a equipa que mais conseguiu controlar o jogo. Só no início da segunda parte é que não fomos tão competentes. Este jogo dá-nos motivação para lutarmos pelo sétimo lugar, é bom estarmos ainda longe da zona de despromoção. Esse é o grande objetivo, fazer o campeonato mais tranquilo possível. Mas depois do que temos feito, ambicionamos mais um bocado. Vamos tentar manter este sétimo lugar ou chegar ao sexto.

[Muitas oportunidades criadas pelo corredor lateral] Tem a ver que o adversário nos concede. Em termos estratégicos o que trabalhamos é ensinar os jogadores a interpretar os espaços. As dinâmicas alteram-se durante o jogo e os jogadores exploram o que o adversário nos dá. Hoje houve muito lances pelo corredor lateral, mas tem a ver com as dinâmicas do adversário.

[Lance do golo do Rafa] São lances que acontecem e o canto saiu mais curto do que era suposto. Provavelmente o adversário estaria à espera dessa situação. O que me incomoda é que o jogador estava de frente para a baliza. Ainda tenho de conversar com o jogador [Soria], não quero acreditar que ele não fez falta por ter quatro amarelos. Seria o quinto estaria fora no próximo jogo. Não sei se foi caso, vou conversar com o jogador, mas se for fico muito incomodado.

Às vezes ouço as pessoas dizer que o Estoril não bate. O Estoril bate quando tem de bater. Quando estamos em igualdade numérica, não vale a pena bater. Fizemos o habitual, esperámos pelo adversário e aproveitámos algumas dinâmicas.»