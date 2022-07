A caminho do Estoril Praia, por empréstimo do Benfica, o extremo Tiago Gouveia já se despediu dos encarnados com uma publicação nas redes sociais.

«Não será uma mensagem muito longa e muito menos uma despedida. Foram cinco anos fantásticos e enriquecedores a todos os níveis e estou muito agradecido a toda a gente que trabalhou de perto comigo», escreveu o jogador de 21 anos no Instagram, antes de explicar a mudança para o clube da Linha.

«Chegou o momento de abraçar um novo desafio e sem dúvida que foi a melhor decisão para todos. Voltarei certamente melhor pessoa e melhor jogador. Muito obrigado e até já, Benfica», concluiu.

Tal o nosso jornal noticiou, o jovem extremo vai ser cedido por um ano, sem opção de compra, reencontrando Nélson Veríssimo, técnico que o lançou na equipa A do Benfica, num jogo na Madeira frente ao Marítimo, tendo feito parte do plantel encarnado na parte final da última temporada.

De resto, o treinador dos canarinhos já tinha abordado a chegada iminente de Tiago Gouveia.