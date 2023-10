O treinador do Estoril, Vasco Seabra, em declarações após a derrota frente ao Benfica (1-0), em jogo da oitava jornada da Liga:

[Surpreendido com a exibição do Estoril?] «Sinceramente, e vocês vão habituar-se a mim, eu quando tiver de dizer que estou surpreendido, direi. Não estou a mentir se disser que não fiquei surpreendido, pela forma como a equipa se agarra às coisas que dizemos. Foi um jogo muitíssimo bom, de muita qualidade, muito agradável de seguir, com duas equipas a jogar para a baliza do adversário. Tivemos bola, oportunidades, mas não fizemos o golo.

[Surpreendido com o onze do Benfica e que talvez estivesse a subestimar o Estoril?] Pensei mais o contrário, tiveram respeito por nós. Tiveram de colocar quem estava mais fresco. Colocar jogadores como Chiquinho e Florentino parece-me que não é subestimar. Conseguimos dominar alguns momentos do jogo.

[Como explica a classificação do Estoril?] Neste momento, o campeonato já vai na oitava jornada, mas ainda temos 26 jogos. Neste momento a equipa demonstra uma coesão grande. Tem coisas bem feitas, queremos acrescentar outras, a ver connosco, e o que sentimos é que a equipa se predispõe a ter sucesso. Com esta resiliência, vamos ter capacidade para superar este momento

[Mais um ponto perdido nos descontos, como se lida com isso?] Esse é um desafio que temos, vi os jogadores no balneário a chorarem de frustração, sentiram que tiveram a capacidade que tiveram durante o jogo. Isso fere, mas há uma coisa que este grupo tem que é extraordinária: os jogadores têm uma personalidade grande. O que sinto é que vamos criar oportunidades para inverter estes desafios.

[Movimentos do Benfica a explorar as costas da defesa na primeira parte] Sentíamos que havia dois movimentos do Tengstedt que estavam a entrar entre o Vital e o Tiago Araújo. O que falámos foi sobre a colocação dos apoios do Vital para evoluir no espaço que teria de ser encurtado para o Tiago Araújo. E na segunda parte conseguimos evitar isso.

Podemos pegar a espaços do que fizemos com o Leixões, em 45 minutos extraordinários em Guimarães, e este jogo completo. Os jogadores podem agarrar-se a muitas coisas. Todos queremos estar o mais acima possível na classificação. A nossa convicção é que vamos estar muito mais acima, estes jogadores mostram que têm essa capacidade.»