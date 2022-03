O treinador do Estoril, Bruno Pinheiro, na conferência de imprensa após a vitória frente ao Portimonense (2-0), em jogo da 26.ª jornada da Liga:

[Entrada forte foi o segredo?] «Sim, mas nas vitórias o segredo é conseguir ser mais regular e competente do que o adversário. Fomos competentes contra um adversário que é extremamente difícil de defender, têm muita qualidade individual. Fizemos um jogo interessante e conseguimos justificar a vitória.

[Boa resposta da equipa aos maus resultados?] Às vezes temos de enquadrar os maus resultados. Não nos podemos esquecer que o Estoril tem tido algumas derrotas em que perde nos últimos minutos. Tivemos a covid-19, depois o adiar do jogo com o Arouca fez com que ficássemos com um calendário muito apertado. Isso são fatores que influenciaram um pouco e nos intranquilizaram, e acho que fomos infelizes em algumas derrotas. Mas hoje é uma vitória merecida, tivemos as melhores oportunidades, e quando não conseguimos dominar, conseguimos controlar. A vitória é justíssima.

[Apoio dos adeptos e ação de solidariedade para com a Ucrânia] Relativamente ao apoio os adeptos têm sido fantásticos, esta época em casa tivemos dificuldade em ganhar jogos, mas apoiaram-nos sempre. É sempre bom retribuir. Quanto à solidariedade com a Ucrânia, não me surpreende nada. O próprio clube já é em si solidário. Não me surpreende nada e devemos manter este tipo de iniciativas.»