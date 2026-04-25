Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações antes da receção ao Famalicão, que é quinto classificado com 48 pontos, num jogo agendado para este domingo, às 15:30.

Estoril quer responder às dificuldades

«Qualquer adversário serve quando queremos dar uma resposta às dificuldades. O meu foco é fazer o máximo para ajudar estes jogadores. Tem sido uma época longa, difícil, estamos poucos e os jogadores estão a fazer um grande esforço para manter a disponibilidade e energia, mas já antes provaram a sua qualidade e a nossa capacidade.»

Frustração pelas quatro derrotas seguidas

«Quatro derrotas seguidas? O grupo sente alguma frustração, mas continua a trabalhar bem. Estamos com dificuldades para acabar esta época e o foco é ajudarmo-nos uns aos outros. Espero ter dois centrais em campo no jogo todo e vamos ver se conseguimos encher o banco.»

Famalicão pode ser um exemplo a seguir no futuro

«É uma boa referência para qualquer clube português que quer evoluir e chegar a um patamar mais alto, com consistência. Com os passos certos, é possível que o Estoril consiga chegar a esse nível. Gostava de ajudar a fazê-lo. Sei que estamos a viver um momento decisivo, mas gostava de continuar aqui. Temos de ver se conseguimos dar o próximo passo.»