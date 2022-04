O treinador do Estoril, Bruno Pinheiro, na conferência de imprensa no Estádio Municipal de Famalicão, após a derrota por 3-1 diante do Famalicão:

«[Estoril não se remeteu a defender] Acredito que se fôssemos para intervalo com 0-0 poderíamos ter saído daqui a pontuar, porque conseguimos corrigir ao intervalo os aspetos defensivos e o Famalicão teve muita dificuldade para criar oportunidades reais de golo. Estou convicto de que iríamos ganhar confiança e criar perigo, tivemos oportunidades para o 2-2. Esta segunda volta tem sido a nossa sina, não temos sido felizes no resultado, mas exibicionalmente temos cumprido quase sempre. Os resultados nem sempre correspondem ao jogo.

[Expulsão] Estávamos bem, mas a expulsão condiciona. Tem-se de adaptar jogadores, readaptar estratégias. Nem sempre os processos de jogar contra dez estão frescos. Quando tiraram um dos centrais [Penetra] para pôr mais um avançado [Cádiz] beneficiaram a nossa organização defensiva e a transição ofensiva. Desperdiçámos duas ou três boas oportunidades e quando assim é paga-se caro.

[Oportunidades dadas a jogadores menos utilizados] É vontade e política do clube e do treinador valorizar os ativos. Para nós, não é o mais importante pôr apenas os jovens, é importante colocá-los e ser competitivos como fomos hoje. Se não, não é benéfico para ninguém e altera a verdade desportiva. Mas fomos competitivos. Podemos ver a época de várias formas. Na segunda volta, pouco pontuámos. Mas se olharmos para a fotografia, subimos de divisão e sem grande investimento assegurámos a manutenção a três jornadas do fim. Fizemos um grande volume de vendas e não vai parar. Temos dois ou três jogadores com potencial de venda e que no verão vão agitar o mercado. Se pudesse ganhar títulos era fantástico, mas de qualquer forma temos de olhar em plano aberto e tem sido um primeiro ano de I Liga muito interessante para o clube.»