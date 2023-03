Depois do 3-0 sofrido na estreia diante do Vizela, Ricardo Soares assume que o Estoril vai ter um jogo complicado na visita desta sexta-feira ao Estádio do Dragão e acredita que só se os canarinhos conseguirem igualar a intensidade do FC Porto poderão dividir a partida.

«O FC Porto dispensa apresentações, estamos cientes das dificuldades que vamos encontrar, mas também acreditamos que é possível, se nós igualarmos a intensidade e a capacidade de trabalho, e, inclusive, até mesmo se superarmos essa capacidade, é aí que poderemos reduzir as diferenças», disse o treinador estorilista, num vídeo publicado pelo clube da Linha de Cascais nas redes sociais.

Ricardo Soares reforçou a confiança no plantel que tem à disposição, que teve uma semana de trabalho «de qualidade» e que serviu para os jogadores «assimilarem mais processos».

«A equipa tem vindo a crescer, mas não nos podemos esquecer que estamos há pouco tempo cá. Temos confiança no futuro e cada vez acreditamos mais que somos capazes de dar a volta a esta situação. Portanto, penso que estamos no caminho certo. É um grande desafio e venho com espírito de missão», frisou.

O Estoril Praia, 15.º classificado, com 22 pontos (seis acima da «linha de água»), defronta o FC Porto, às 20h15 de sexta-feira, no estádio do Dragão, no jogo de abertura da 24.ª jornada da Liga. Pode acompanhar a partida AO MINUTO no Maisfutebol.