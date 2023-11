O treinador do Estoril, Vasco Seabra, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao FC Porto (1-0), em jogo da décima jornada da Liga:

«É uma vitória que peca por vir tardia, face ao que fizemos nos jogos anteriores. Tenho de reforçar o espírito desta equipa, os jogadores merecem muito e querem dedicar aos nossos adeptos e à estrutura do Estoril. Vir ganhar a um estádio tão difícil, frente a um treinador tão difícil, uma equipa tão completa e competente, enche-nos de orgulho. Na próxima semana há mais três pontos e temos de lutar arduamente por eles.

Entrámos mal no jogo, não entrámos com o nível de agressividade que queríamos e a equipa foi-se construindo ao longo do jogo. Na primeira parte tivemos alguma felicidade, mas fomos crescendo ao longo do jogo. Na segunda parte fomos mais capazes defensivamente e depois acabámos por vencer com alguma felicidade, mas com justiça. Tivemos a nossa estrelinha, que nos faltou noutros jogos. Este grupo dá-me a confiança de poder acrescentar de jogo a jogo.

[Sobre o momento em que lançou Heriberto e Cassiano para o ataque] Sentíamos que o FC Porto estava a criar cada vez mais dificuldade, não conseguiam criar oportunidades. E com a exposição do FC Porto, com o Guitane, o Heriberto e o Cassiano, sentíamos que podíamos ferir o adversário, e conseguimos.

[É um ponto de viragem para o Estoril?] Temos uma confiança muito grande dos nossos jogadores, damos sempre o melhor de nós e esse tem de ser o nosso sucesso. Mais do que a classificação, é a forma como lutamos pelos três pontos arduamente.»