O Estoril anunciou a saída de Fernando Valente, motivada por um pedido do próprio treinador, que tinha assumido a equipa sub-23 no início da presente temporada,

«A Estoril Praia – Futebol, SAD, informa que aceitou o pedido do treinador Fernando Valente para cessar, por motivos pessoais, o respetivo contrato de trabalho, com efeitos a partir da presente data», explica a SAD do emblema da Linha.

O técnico de 63 anos orientou a equipa em seis jogos, com registo de duas vitórias, dois empates e duas derrotas.