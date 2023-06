O médio Francisco Geraldes está a caminho do futebol da Arábia Saudita, sabe o Maisfutebol.

A mudança do jogador de 28 anos está a ser finalizada e resta apenas ultimar alguns detalhes.

Geraldes estava em fim de contrato com o Estoril, depois de duas temporadas nos canarinhos, onde somou 64 jogos, nos quais marcou seis golos e anotou sete assistências.

O médio formado no Sporting passou também pelo Moreirense, Rio Ave e, no estrangeiro, representou os alemães do Eintracht Frankfurt e os gregos do AEK.