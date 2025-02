Bruno Pinheiro, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa, após derrota por 2-1 frente ao Estoril:

«Bom é ganhar e trabalhámos para isso. Sinceramente, acho que fomos a equipa que mais procurou o golo, embora não termos tido tanta bola. Conseguimos ser objetivos no último terço, tivemos algumas oportunidades de golo, mas o futebol é isto. Desta vez calhou a nós ter um golo anulado por sete centímetros. Sabemos que o caminho que falta, sabemos que é longo e duro e só trabalhando todos os dias é que podemos chegar a bom porto.

[como se digere uma derrota num jogo com três golos anulados?] Digere-se mal porque ao intervalo fui duro com eles. Tínhamos feito um início de jogo bom, podíamos ter feito dois ou três golos e quando estávamos a ganhar, baixamos as linhas. Na segunda parte não posso apontar o dedo a ninguém, foram autênticos guerreiros em campo. Custa bastante até porque criámos bastantes oportunidades.

[como explica o recuo da equipa depois de estar a vencer, algo que tem acontecido noutros jogos] Não sei se é alguma intranquilidade, alguma imaturidade do grupo, os adbversários também depois de estar a perder forçam mais, sinceramente acho que é uma mistura de tudo. No entanto, na segunda parte não recuamos linhas e a vitória não sorriu.

[estreia de Bermejo] É um jogador tecnicamente evoluído. É um jogador que consegue tirar a bola da pressão e é um jogador que consegue ir na profundidade. Acho que é uma mais-valia para o Gil Vicente e esperemos que nos venha a ajudar bastante».