Ian Cathro, treinador do Estoril, garantiu que a equipa mantém a confiança e que, por isso, acredita poder bater o pé ao Gil Vicente, em Barcelos, num jogo da sexta jornada da Liga, marcado para as 18:00 de domingo.

Estoril prevê jogo competitivo

«Podemos ter um grande jogo de futebol. São duas equipas com muito talento, jogadores com muita qualidade e equipas com ideias que fazem sentido. O Gil Vicente está muito bem dentro do seu processo, estão confortáveis e por isso têm conseguido demonstrar as suas capacidades. Acredito que também teremos essa energia e vamos com vontade de competir e vencer todos os minutos do jogo»

Grupo mantém confiança

«Nunca senti falta de confiança, mesmo quando não ganhámos. Vivemos a frustração, andávamos quase zangados, mas os resultados nunca tiveram impacto na nossa confiança e o grupo está preparado para jogar amanhã (domingo)»

Grande jogo sem os «grandes»

«Acredito que é importante para o campeonato poder-se falar de um grande jogo sem estar presente um dos grandes. É um bom estádio, bom relvado, bons jogadores nas duas equipas, por isso podemos ter um bom jogo de futebol»

Mentalidade e consistência ao longo da época

«Vamos tentar viver a época toda num estado mental que nos leve a entrar em todos os jogos sem medo. Queremos fazer algo a médio longo prazo, mas isso demora tempo e exige que trabalhemos todos os dias e em toda a linha. Estamos num momento delicado e sinto que estamos muito próximos de dar outro passo em frente e demonstrar uma consistência maior. Falta provar isso em campo mais vezes, fazer mais jogos com mais controlo durante mais tempo do jogo»