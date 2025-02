O Estoril saiu de Barcelos com uma preciosa vitória, que coloca a equipa provisoriamente no 7.º lugar, depois de entrar a perder num jogo em que o Gil Vicente teve três golos anulados por fora de jogo. Os gilistas tiveram mais e melhores oportunidades, mas os canarinhos foram mais eficazes e ficaram com os três pontos.

Ian Cathro alcançou o quarto triunfo consecutivo no campeonato, algo que já não acontecia na formação estorilista desde a época 2013/14, quando Marco Silva era o treinador da equipa da linha. Já Bruno Pinheiro, depois da série positiva de sete jogos sem perder, vai no segundo desaire consecutivo.

Desde o início que o Estoril quis ter bola, mas do outro lado estava uma equipa bem organizada, mais vertical e pragmática. Para este encontro, Bruno Pinheiro foi forçado a fazer duas alterações em relação ao desaire na Vila das Aves. Pablo, a braços com uma lesão muscular, e Tidjany Touré, com gripe, ficaram de fora, sendo substituídos por Aguirre e Mboula. Já Ian Cathro manteve o onze que bateu o Vitória de Guimarães, por 1-0, na ronda anterior.

Joel Robles foi adiando o golo que surgiu ao quarto de hora. Antes, já Jorge Aguirre tinha visto o compatriota, com uma boa mancha, negar-lhe o golo e Félix Correia teve a mesma sorte quando surgiu isolado, tendo o esférico ainda batido no poste. À terceira foi de vez. Aguirre viu a desmarcação de Félix na direita e o extremo rematou cruzado para o primeiro.

Tal como em muitos outros jogos ao longo da temporada, os galos encolheram-se depois de chegar ao golo e pôs-se a jeito de sofrer. A formação canarinha tinha sempre mais bola, porém não conseguia chegar com perigo à baliza barcelense. Ainda assim, em cima do descanso, Wagner Pina, depois de partir os rins a Sandro Cruz, cruzou e o esférico embateu na mão de Rúben Fernandes. Grande penalidade assinalada e, chamado à conversão, Begraoui não perdoou.

Centrais dão vitória canarinha

A igualdade em tempo de descanso premiava a insistência da equipa da linha e castigava a pouca ambição gilista depois de chegar golo. A equipa deve ter ouvido das boas ao intervalo e o Gil Vicente veio para a segunda metade cheio de vontade de voltar para a frente do marcador. Tanto é que até marcou logo no primeiro minuto, golo anulado por fora de jogo de Mboula.

Os galos conseguiam entrar com facilidade nas costas da defensiva estorilista, contudo não conseguiam materializar. Félix Correia apareceu isolado e viu Robles a fazer a mancha, segurando o empate. Ato contínuo, Aguirre surge isolado, marca e, mais uma vez… golo anulado por fora de jogo. Por esta altura, o Estoril sentia muita dificuldade em chegar ao ataque e não conseguia evitar a avalanche ofensiva barcelense.

Fujimoto, isolado por Sandro Cruz, voltou a colocar a rede a balançar. Festa dos jogadores, festa dos adeptos até que o VAR voltou a assinalar offside e a anular mais um golo. Os treinadores foram mexendo nas equipas, refrescando os ataques, acabando pela sorte sorri ao técnico forasteiro. O Estoril começou a acercar-se com mais perigo da baliza barcelense e Pedro Amaral, com um remate cruzado, deixou o primeiro aviso. Andrew estirou-se e impediu o golo.

Porém, do pontapé de canto, nasceu o golo do triunfo estorilista. Bola batida à direita, Bacher ganhou ao primeiro poste e, ao segundo, Boma a cabecear para golo. Cambalhota no marcador e o Gil Vicente a averbar a segunda derrota consecutiva. Até ao final, os galos tiveram muito coração, mas pouca cabeça para chegar ao empate. Já depois do apito final, Rúben Fernandes viu o cartão vermelho direto por protestos junto do árbitro do encontro.

FIGURA: Joel Robles (Estoril)

Joel Robles foi segurando o resultado e mantendo o Estoril na discussão do jogo. O guarda-redes teve várias vezes jogadores do Gil Vicente pela frente e foi evitando o golo. Aguirre e Félix Correia, por duas vezes, viram os seus intentos negados pelo guarda-redes canarinho.

MOMENTO DO JOGO: Golos anulados ao Gil Vicente

Não foi um nem dois, o Gil Vicente teve três golos anulados, todos no segundo tempo, dois pelo árbitro assistente e um pelo VAR. Primeiro foi Mboula a marcar e a ser apanhado nas teias do fora de

POSITIVO: Félix Correia

Apesar de ter falhado dois golos em que estava isolado, voltou a fazer o gosto ao pé e a marcar o sexto golo no campeonato. Além do golo, o extremo dá vida à formação gilista: é o primeiro a atacar, mas também o primeiro a defender.