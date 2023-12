Autor de um golo e dos principais destaques do Estoril na vitória 3-1 diante do FC Porto, que culminou na eliminação dos dragões na Taça da Liga, Rafik Guitane foi contratado inicialmente... a custo zero.

Depois de um rápido empréstimo de seis meses ao emblema canarinho, o extremo francês acabou por ser contratado em definitivo do Stade de Reims no começo desta época e assinou contrato válido por três anos.

Para garantir a chegada do jogador formado no Le Havre e com passagem por Rennes e Marítimo, o Estoril, sabe o Maisfutebol, aceitou um pagamento de 200 mil euros, que serão pagos em duas tranches: uma em junho de 2024, a outra em junho de 2025. Há ainda um valor variável de 50 mil euros caso a equipa hoje dirigida por Vasco Seabra consiga apurar-se para uma competição europeia.

No acordo entre franceses e portugueses, o Stade de Reims negociou 70 por cento do passe de Guitane, tendo ficado com os restantes 30 por cento.