Helena Costa foi oficializada como nova diretora-desportiva do Estoril.

Com uma vasta experiência no treino e sobretudo no scouting, onde na última década trabalhou em clubes como o Celtic, o Eintracht Frankfurt e o Watford, enquanto coordenadora, Helena Costa será, aos 46 anos, a primeira mulher a liderar a direção desportiva de uma equipa do principal escalão do futebol masculino.

Helena Costa começou a trabalhar no final da década de 90 no Benfica, onde trabalhou várias épocas como treinadora nas camadas jovens.