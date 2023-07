Heriberto Tavares é reforço do Estoril para a nova temporada, anunciou esta quarta-feira o emblema da Linha.

Em comunicado, os «canarinhos» informam que Heriberto assinou um contrato válido até 2026 e que vai usar a camisola número 91.

Na época passada, o avançado de 26 anos esteve emprestado pelo Famalicão ao Ponferradina: fez uma assistência em 20 jogos.

Como jogador profissional, Heriberto passou ainda por Brest, Boavista, Moreirense e Benfica B, depois de ter feito formação no Sporting, no Estrela da Amadora e no Belenenses.