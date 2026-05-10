Cathro: «Os jogadores estão zangados e tristes pelos pontos que temos»
Treinador do Estoril diz que equipa tem de dar «passo em frente»
Treinador do Estoril diz que equipa tem de dar «passo em frente»
Na reação ao Alverca-Estoril (1-1) deste domingo, Ian Cathro, treinador dos canarinhos, diz que a têm de ser criadas «outras metas e ambições» na equipa para além da manutenção.
«Não vale a pena lamentar. Há muita coisa que não é justa na nossa vida, temos de trabalhar na realidade e ter a capacidade de acordar amanhã e procurar soluções para melhorar.»
Alterações ao intervalo
«Entre outras coisas estávamos a ficar desequilibrados nos dois lados. Após as alterações encontrámos mais capacidade física e mais equilíbrio.»
Ambições da próxima época
«O normal nestes clubes é: vem um treinador, aposta-se em jogadores, trabalham juntos para ficar na Liga, recebe-se o dinheiro da primeira divisão e fecha-se o livro. Dia 1 de julho vêm outros. Não é o melhor, não e essa a nossa ideia. Toda a gente no clube quer dar mais passos. O nosso primeiro objetivo já foi atingido, já ninguem pensa que o Estoril pode descer. Mas também temos de criar outras metas e ambições. Os nossos jogadores estão zangados, frustrados e tristes pelos pontos que temos. Esse medo constante de descer conseguimos eliminar. Na próxima fase, ou continuamos neste registo, ou damos um passo a frente. A única coisa que me interessa é dar esse passo e isso exige muita coisa. A única certeza é que, quando fazes as coisas da mesma forma, não vais ter resultados diferentes.»