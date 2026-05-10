Na reação ao Alverca-Estoril (1-1) deste domingo, Ian Cathro, treinador dos canarinhos, diz que a têm de ser criadas «outras metas e ambições» na equipa para além da manutenção.

«Não vale a pena lamentar. Há muita coisa que não é justa na nossa vida, temos de trabalhar na realidade e ter a capacidade de acordar amanhã e procurar soluções para melhorar.»

Alterações ao intervalo

«Entre outras coisas estávamos a ficar desequilibrados nos dois lados. Após as alterações encontrámos mais capacidade física e mais equilíbrio.»

Ambições da próxima época

«O normal nestes clubes é: vem um treinador, aposta-se em jogadores, trabalham juntos para ficar na Liga, recebe-se o dinheiro da primeira divisão e fecha-se o livro. Dia 1 de julho vêm outros. Não é o melhor, não e essa a nossa ideia. Toda a gente no clube quer dar mais passos. O nosso primeiro objetivo já foi atingido, já ninguem pensa que o Estoril pode descer. Mas também temos de criar outras metas e ambições. Os nossos jogadores estão zangados, frustrados e tristes pelos pontos que temos. Esse medo constante de descer conseguimos eliminar. Na próxima fase, ou continuamos neste registo, ou damos um passo a frente. A única coisa que me interessa é dar esse passo e isso exige muita coisa. A única certeza é que, quando fazes as coisas da mesma forma, não vais ter resultados diferentes.»