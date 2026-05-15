Ian Cathro, treinador do Estoril, revela a vontade de vencer o Benfica e terminar o campeonato da melhor forma. O treinador dos «canarinhos» deixou, ainda, vários elogios a Pizzi que vai terminar carreira precisamente frente ao encarnados, clube que representou entre a temporada 2014/15 e 2020/21. O encontro da última jornada do campeonato está marcado para sábado, às 20h30.

Vontade de quebrar invencibilidade do Benfica

«Queremos ganhar o jogo e não interessa se perdemos ou ganhámos os últimos 10. Temos de melhorar nos momentos decisivos e antecipá-los, ser mais rigorosos nesses momentos.»

Análise ao adversário

«Esperamos um adversário muito forte. Vamos ter de superar os nossos níveis, e é nosso objetivo melhorar e ser cada vez mais competitivos. O mais importante é o nosso caminho de crescimento. Vamos focar-nos na nossa vontade e maneira de fazer as coisas para fechar duas épocas que representam muito crescimento. Ganhámos mais respeito pela competência que temos mostrado e queremos fechar da melhor maneira possível.»

Elogios a Pizzi

«Vai ter o último momento da carreira dele, uma carreira com enorme qualidade. Tenho dificuldade em falar dele sem ser com um sorrido na cara. É uma alegria ver a bola a sair dos pés dele e a felicidade que traz todos os dias. Estou muito grato e ele está de parabéns pelo que tem feito. Espero que os próximos meses corram bem, porque não é um momento fácil, mas tem uma família muito bonita para ajudar.»

Objetivos para a próxima temporada

«Vamos trabalhar para continuar neste projeto e levar este trabalho para a frente e melhorar. Amanhã é o jogo que vai fechar duas épocas e faremos uma pausa para ver como podemos melhorar o crescimento do clube e da equipa, porque não estou aqui para repetir o mesmo trabalho, não quero fazer a terceira época pela primeira vez. Acredito que podemos ir para a frente, mas não é trabalho de uma pessoa só e temos de sentar todos para pensar e avaliar. Há vontade e ambição, mas depois temos de fazer.»