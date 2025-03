Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações aos jornalistas após após o empate com o Arouca:

[Análise ao jogo e se considera que o Estoril conquistou um ponto ou perdeu dois?]

«Fizeram-me a mesma pergunta na flash-interview. Eu tento ao máximo não andar nessa “conversa de café”, porque muitas vezes, depois de um jogo de futebol, alguém diz que é injusto. Acho que isto não vale a pena. Eu tenho que olhar para o jogo e, olhando para o jogo, acho que o Estoril fez um grande jogo. Mostramos bom futebol, jogamos bem, defendemos bem. Dá para vender bilhetes para ver a nossa equipa. Eu gosto de ver a minha equipa jogar à bola.

Depois, estamos na tristeza, porque não conseguimos o nosso objetivo. Mas, em vez de falar isto perdido ou injusto, não vale de nada. Vamos olhar para o jogo e fizemos um bom jogo. Obviamente, não controlamos todos os momentos do jogo, ou a bola não ia entrar na nossa baliza. Mas, mesmo ali, era uma situação um bocadinho errada, mas há erros também e nós temos que aceitar os nossos erros e tentar melhorar. Este vai ser o nosso processo esta época, na próxima época, vamos continuar assim. Esta equipa do Estoril vai jogar sempre e vai querer jogar sempre.»

[Entrada do Gonçalo Costa e o recuo de Pedro Amaral para central?]

«Já fizemos várias vezes noutros jogos. O Pedro Amaral é um jogador que consegue fazer essa posição, mas tem características diferentes. Tudo tem que ver com o momento do jogo e a nossa leitura daquele momento, em que senti que podíamos tirar mais proveito de ter o Pedro e o Gonçalo nesse corredor, tentar provocar mais situações em que podemos jogar com dois em vez de só um.»

[O que fez estrategicamente para procurar o golo?]

«O plano do jogo deu para isto, porque nós entramos bem no jogo. Pouco a pouco, fomos percebendo a pressão do Arouca e como nós temos várias dinâmicas, há sempre uma ou duas que dá mais jeito ou ajuda mais a nossa progressão do que outras. Talvez, nos primeiros 20/25 minutos, fomos percebendo qual delas é que ia ajudar mais. Depois conseguimos chegar à área mais vezes e começamos a produzir oportunidades para fazer o golo.

Nós temos sempre um momento, quando a ansiedade e um bocadinho de frustração pode aparecer, mas mesmo assim, senti a equipa com mais controlo emocional do que antes, que também é um passo em frente no nosso crescimento, porque conseguimos manter mais equilíbrio mesmo quando estávamos a ir atrás do resultado, naquele ciclo de ataques.»