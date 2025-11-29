O técnico do Estoril antevê um jogo de grande dificuldade na visita ao Dragão. Ian Cathro reconhece o bom momento do FC Porto, mas afirma que a formação estorilista tem «boas hipóteses de ganhar» frente aos atuais líderes do campeonato. Ainda assim, treinador dos canarinhos sublinha que a estabilidade nos resultados é mais importante do que vencer apenas nos jogos contra os “grandes”. O encontro está agendado para domingo, às 20h30.

Jogo de máxima dificuldade

«Talvez seja o jogo mais difícil da época. Se olharmos para esta equipa do FC Porto, eles encontraram algo importante: quando um clube consegue juntar o treinador certo com a ideia certa, tendo procurado os jogadores certos, consegue-se algo interessante e o FC Porto está a trabalhar com essas condições.»

Análise ao FC Porto

«Vamos encontrar uma equipa com a máxima intensidade no início do jogo. Se fizermos o nosso jogo, ao nosso melhor nível, temos boas hipóteses de ganhar. Sinto que, contra o FC Porto, vamos ter de ter algo mais, vamos ter de superar o nosso nível, mostrar algo mais para competir contra o FC Porto. É o que vamos procurar fazer. Vamos à procura disso.»

Estabilidade acima dos resultados positivos diante dos «grandes»

«Sei que antes de chegar, o Estoril ganhou duas vezes ao FC Porto, e no ano passado não tirámos pontos aos ‘grandes’. Queremos fazer um trabalho estável, por isso não podemos ganhar dois jogos ao FC Porto e acabar o campeonato em dificuldade. Isto para dizer que tem de haver um equilíbrio, não basta mostrar uma imagem diferente num momento. Temos de ser mais estáveis, não oscilar tanto. Por isso, se tivesse de optar, preferia perder os jogos contra os ‘grandes’ e acabar com 46 pontos [n.d.r.: registo final da época passada].»