Ian Cathro, treinador do Estoril, sublinhou em antevisão a vontade de assegurar a segunda vitória consecutiva na receção ao Arouca, agendada para sexta-feira, às 20h15. O técnico escocês garantiu que os «canarinhos vão jogar com confiança, coragem e sem medo».:

Análise da presente temporada

«Esta época já passámos por coisas que não deviam ter acontecido. Olhando para a frente, não podemos começar a perspetivar o futuro, porque é impossível fazer quatro ou cinco jogos de uma vez. Nós vivemos jogo a jogo e temos a capacidade de jogar com confiança, mas é difícil quando não sentimos o apoio do resultado.»

Goleada no último jogo frente ao Rio Ave

«A equipa já estava a fazer o seu trabalho, mas isso tem de ser concretizado com a bola a entrar na baliza. Isso aconteceu, muda a perceção, mas continuamos a trabalhar.»

Permanência no comando técnico do Estoril

«Há alguns jogos perguntaram-me se tinha condições para continuar. Sinto que tenho, mas sei que essa pergunta pode aparecer no fim deste jogo.»

Análise ao adversário

«Toda a gente aqui respeita o trabalho do Arouca, pela identidade, soluções em posse, pela forma como percebem os adversários e procuram sair dos momentos de pressão. É uma equipa que sabe defender, mostrar uma cara agressiva e têm vontade em conseguir resultados, como nós.»