Ian Cathro admitiu dificuldades do Estoril em segurar resultados positivos, o que tem custado pontos, mas prometeu «mais trabalho a sério» com o Famalicão, na 14.ª jornada da Liga.

«Se olharmos para os golos marcados e sofridos, temos 22 e 21, respetivamente. Ter 22 marcados é bom, 21 sofridos não é bom. Para melhorar podemos retirar algumas coisas do nosso jogo ofensivo, para trazer mais solidez defensiva, mas esse não é o caminho. Vamos trabalhar isto da maneira mais difícil: marcar mais, a jogar sem medo. Vamos jogar para atacar e marcar golos, porque é isso que nos deixa mais perto de ganhar jogos. Vamos trabalhar sem meter marcha atrás no nosso jogo ofensivo”, disse o técnico escocês.

Sobre o reencontro com o Famalicão, que há três semanas eliminou o Estoril da Taça de Portugal, ao vencer por 2-1 na Amoreira, o treinador diz que espera uma equipa semelhante do adversário e que do lado da equipa que lidera o mais importante é não cometer os mesmos erros.

«Olhando para o jogo da Taça, não podemos sofrer o 1-0 nos primeiros minutos do jogo. O Famalicão é uma equipa muito bem preparada, muito sólida, com estabilidade e rotinada. Não vai ser um jogo de grandes surpresas, mas um bom jogo de futebol pela qualidade dos jogadores em campo. Vamos olhar para esse jogo como uma oportunidade de provar que não somos apenas aquela equipa interessante, que joga bem, mas também que quer outras coisas», disse o técnico do Estoril.

Os canarinhos, no 12.º lugar da Liga, com 14 pontos, visitam este domingo, às 15h30, o Famalicão, sexto classificado, com 20.

O jogo, no Estádio Municipal de Famalicão, será arbitrado por Carlos Macedo (AF Braga) e poderá ser acompanhado AO MINUTO pelo Maisfutebol.