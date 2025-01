O treinador do Estoril Praia, Ian Cathro, reafirmou este sábado a visão a longo prazo que tem para a equipa, sublinhando a ambição de implementar um estilo diferente de futebol, ainda que reconheça que o processo exige tempo.

«O nosso objetivo é muito mais do que hoje, amanhã e no próximo mês. Nos próximos seis meses o nosso objetivo é chegar ao ponto em que as pessoas não falam de Estoril e de manutenção, queremos separar essas duas coisas. Não vamos conseguir isso hoje ou amanhã, já falámos várias vezes que queremos criar um estilo diferente e vai ser preciso tempo. As pessoas vão ficar um bocadinho fartas de ouvir essas palavras saírem da minha boca mas é a verdade, é a nossa realidade e eu vou continuar a dizê-lo», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

Sobre o confronto com o Estrela da Amadora, marcado para domingo às 20h30 no Estádio José Gomes, o técnico escocês destacou a preparação detalhada para enfrentar o adversário, sublinhando a necessidade de compreender todas as nuances do jogo.

«Acho que temos muito claro o tipo de jogo de que estamos à espera, temos de entender todos os contextos, qual é o cenário, qual é o panorama do jogo e tenho muito claro o que vai estar ali à nossa espera», explicou o treinador.

Além do desafio em campo, o Estoril Praia terá a oportunidade de quebrar um tabu histórico: nunca venceu no Estádio José Gomes em nove partidas realizadas nesse recinto. Cathro admitiu que superar esse obstáculo pode motivar ainda mais os jogadores.

«Acho que sim, às vezes estas ‘coisinhas’ têm algum impacto. Não vai ser um impacto determinante, porque queremos ganhar todos os jogos de qualquer maneira, pela razão de que queremos ganhar em todos os dias da nossa vida», reconheceu.

Para o embate com o Estrela, o Estoril deverá contar com o reforço Rafik Guitane, que regressou ao clube após seis meses de empréstimo ao Sporting de Braga. Cathro não descartou possíveis movimentações no plantel, à medida que a janela de transferências continua aberta.

«Isto faz parte de todos os momentos em que o mercado está em andamento. Vamos estar atentos a todos os cenários e oportunidades para melhorar para todos os jogadores, todos são importantes para nós e o nosso trabalho e uma das minhas responsabilidades é ajudar cada um dos nossos jogadores a melhorar. Vamos ter em mente todas as situações e tentar tomar boas decisões», afirmou o técnico.

Neste sentido, o Estoril Praia, atualmente no 13.º lugar com 15 pontos, enfrenta um adversário direto na tabela, o Estrela da Amadora, que ocupa o 12.º posto com 16 pontos. O jogo está marcado para as 20h30 de domingo, na Reboleira.