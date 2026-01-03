Ian Cathro, treinador do Estoril, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Benfica por 3-1 no Estádio da Luz:

No final do jogo estava de braços abertos à saída do túnel. Foi porque José Mourinho passou por si sem o cumprimentar?

«Eu queria muito expressar ao mister Mourinho a minha gratidão por tudo o que ele fez abrindo portas para muita gente. Talvez eu não estivesse aqui hoje se ele não tivesse feito o que fez na carreira dele. Sei disso: não vou chegar aqui a tentar fazer filmes ou teatros para aparecer. Não sou nada assim.

Quando eu era miúdo, queria muito ser jogador de futebol e não consegui. Talvez por falta de qualidade ou porque rompi o ACL do joelho esquerdo três vezes.

Se não tivesse surgido na nossa indústria alguém com o impacto de José Mourinho, talvez houvesse hoje menos portas abertas para pessoas como eu, que não conseguiram fazer uma carreira como jogador. E acho que é preciso ter essa gratidão. Mesmo quando alguém chega a um determinado nível, não nos podemos esquecer do caminho e do facto de que é preciso sermos gratos. Espero muito ter essa possibilidade para dizer a mesma coisa pessoalmente.