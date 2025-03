O espanhol Joel Robles renovou contrato com o Estoril por mais três épocas.

O guarda-redes de 34 anos chegou ao clube canarinho na época 2024/25, proveniente do Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, e até agora cumpriu 24 jogos pelo clube.

Com formação em Espanha, no Getafe e no At. Madrid, Joel Robles jogou ainda no Betis. Também conta com passagens por Inglaterra, no Everton e Leeds United , antes de rumar à Arábia Saudita, para o Al-Qadisiyah.

No palmarés tem um Euro Sub-21, uma Taça de Inglaterra, duas Taças de Espanha, um título da II Liga da Arábia Saudita, duas Supertaças Europeias e duas Ligas Europa.