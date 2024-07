O Estoril oficializou esta quarta-feira a chegada por empréstimo de Kevin Chamorro.

Em comunicado, os «canarinhos» explicam que a cedência do guarda-redes costa-riquenho é válida até ao fim da temporada, proveniente do Saprissa. Aos 24 anos, Kevin Chamorro tem a primeira experiência no estrangeiro e é assim o quinto reforço da temporada do Estoril.

Recordar que até ao momento, o clube garantiu as aquisições de Yanis Begraoui (ex-Toulouse), Kevin Boma (ex-Rodez), Jandro Orellana (ex-FC Andorra) e Pedro Amaral (ex-PAS Lamia).