Álvaro Pacheco, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da vitória, em casa, sobre o Rio Ave (2-0), em jogo da segunda jornada da Liga:

Foi uma boa reação à derrota em Arouca? Agarrar a vantagem sem sofrer golos?

- Não entrámos na forma como pretendíamos, jogámos contra um adversário que tem dinâmicas muito bem enraizadas e uma personalidade muito forte. Não fomos capazes de contrariar a pressão que o Rio Ave nos estava a colocar, não só com bola, mas também sem bola. Não estávamos a conseguir aproveitar os espaços que o adversário nos estava a dar. Não foi por Heri ou o Pavlic estarem a jogar mal, pelo contrário, mas entendi que o Alex Soares e o Rodrigo Gomes nos podiam ar outras coisas.

- Era importante mexer ainda na primeira parte para irmos para o intervalo e falarmos sobre as alterações e para entrarmos melhor na segunda parte. Foi isso que aconteceu. Tivemos uma entrada muito forte, a construir já no meio-campo do Rio Ave e com capacidade para chegar à área. Foi aí que fomos capazes de fazer um golo, que foi muito importante. Depois conseguimos lidar muito bem com a vantagem. O Rio Ave, na segunda parte só teve uma oportunidade e julgo que estava em fora de jogo. Se tivéssemos marcado o segundo golo mais cedo, a equipa serenava, mas chegou no momento certo. Se calhar, a nível posicional não fomos tão consistentes como no Arouca, mas valeu pelo crescimento, pela atitude, pela entrega. Queria também agradecer o apoio dos adeptos, foram fantásticos no apoio à equipa.

Alejandro Marqués voltou a entrar e a marcar. Pode roubar o lugar a Cassiano?

- Tenho de realçar todos os jogadores. Todos os que entraram, entraram muito bem. Temos uma equipa nova, com muitos jogadores a chegar com o comboio em andamento. A equipa está a evoluir, mas estou contente com todos eles, principalmente pela entrega, pelo acreditar e por aquilo que estamos a criar.

Depois da primeira jornada, hoje era importante não sofrer golos?

Muito importante para uma equipa que toda ela é praticamente nova, ter este crescimento. No último jogo faltou serenidade e também um pouco de sorte, mas no jogo a seguir tivemos a tranquilidade para, quando estamos a ganhar, mudar a nossa forma de pressionar. O Rio Ave estava a pressionar não só pelo corredor central, mas também pelas laterais e fomos capazes de estancar. É uma equipa que está a crescer, vai continuar a crescer por mais algum tempo, mas isso não quer dizer que os jogadores percam a coragem.

Mangala marcou pela primeira vez depois do regresso. Importante?

- É importante pela mentalidade e capacidade que ele tem para nos ajudar. Veio ajudar-nos a crescer e ajudar os nossos jogadores a perceber a mentalidade de um campeão. É um jogador que voltou a ter rendimento, teve um percurso complicado, mas nunca deixou de acreditar.

Cabaco voltou a ser chamado ao jogo. É uma forma de o integrar em competição?

- Sim, temos de fazer isso em competição. No jogo com o Arouca, o Mangala sentiu algumas dificuldades, hoje foi a nível tático e tinha um central com um amarelo. Com o Rio Ave a meter bolas nas nossas costas, estávamos a sentir dificuldades. Entrou para nos ajudar a sermos melhores.