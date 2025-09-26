Ian Cathro, treinador do Estoril, antevê a receção ao Sporting, agendada para sábado [20h30], num jogo referente à sétima jornada da Liga:

«Primeira parte em Barcelos não se pode repetir»

«Neste jogo, o Sporting não tem grande importância. A primeira parte que fizemos em Barcelos não se pode repetir e o foco é que isso nunca se volte a repetir. Antes de pensar no Sporting, temos de ganhar essa luta contra nós próprios».

«Respeitamos e percebemos as dificuldades que vamos ter diante do Sporting, mas temos é de dar passos no nosso caminho. Queremos ter um caminho longo e há momentos de maior exigência. Estamos a viver agora um desses momentos por causa do último jogo. Trabalhamos demasiado e temos muita qualidade, por isso não podemos ter jogos como o de Barcelos. Mas aconteceu e temos de garantir que não se repete».

Análise ao Sporting

«A equipa do Sporting está mais agressiva. Em momentos de pressão, está a crescer imenso por comparação com a época passada. Todos estão conscientes da qualidade dos jogadores do Sporting, mas eu tenho outras responsabilidades e objetivos. Vai ser mais difícil ter posse, por isso cabe-nos perceber como podemos passar mais tempo na nossa dinâmica de jogo, mais do que evitar o adversário».

