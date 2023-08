Álvaro Pacheco aproveitou a conferência de lançamento da estreia do Estoril na Liga para agradecer à administração do clube pelo esforço em reforçar o plantel, depois de alguma polémica com a construção do plantel que levou, inclusivamente, à saída de Pedro Alves do cargo de diretor desportivo, por desacordo com a estratégia que estava a ser seguida.

Recorde-se que o Estoril iniciou os trabalhos com apenas um reforço e, no espaço de duas semanas, aumentou a contagem para 11 novas contratações.

«Tenho de deixar uma palavra pelo que acho que foi o esforço, não só do nosso presidente, como também de toda a estrutura por termos ido buscar os jogadores com o perfil que procuramos e que achamos que são argumentos para nos ajudar a estar mais fortes», declarou na antevisão ao jogo com o Arouca, adversário que elogiou.

«O Arouca tem um treinador muito competente e também experiente e isso nota-se pelo desenrolar destes jogos que tem feito, não só nos particulares, como também neste último para a Liga Conferência», aponta.

Nesse sentido, para chegar à vitória, Pacheco defende que o Estoril tem de se manter fiel às ideias que têm sido implementadas.

«O nosso foco, aquilo com que me preocupo mais e que capta mais a atenção, é olhar para o que é o nosso processo, aquilo que tem sido o nosso crescimento e o meu desafio é perceber como iremos continuar a crescer, mantendo-nos fiéis ao que é a nossa identidade».

O Estoril joga em Arouca neste domingo, às 20h30, na estreia na Liga.