Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, depois do empate, em casa, diante do V. Guimarães, no jogo de abertura da 2.ª jornada da Liga:

[O que disse aos jogadores ao intervalo?]

- Fizemos uns ajustes táticos. O Guimarães teve muito mérito na primeira parte, não conseguimos ajustar os nossos posicionamentos, chegávamos tarde à bola, dávamos muito tempo ao adversário para pensar o jogo. Conseguimos e acertámos bem nos ajustes que tínhamos a fazer e a partir daí acho que entrámos muito mais no jogo. Ganhámos um penálti, sacámos uma expulsão, criámos oportunidades. Penso que no último quarto de hora não tivéssemos o melhor discernimento para decidir.

[Regresso à Liga colocou pressão sobre os jogadores em casa?]

- Julgo que foi mesmo mérito do Guimarães. Depois há coisas que são bastante diferentes. A comunicação dos treinadores para o jogo mudou significativamente. O ano passado conseguíamos dar indicações para dentro do campo e mudar o jogo, mas neste momento é quase impossível, só ao intervalo.

[O André Clóvis é o melhor marcador de penáltis? Falou com ele?]

- Neste momento temos três ou quatro bons batedores. O André é um belíssimo batedor de penáltis. O próximo penalti, se o clovis estiver em campo, vai ser ele a marcar.

[Miguel Crespo jogou como extremo, mas não rende mais no meio?]

- Dá-nos muito compromisso, dá-nos segurança com bola. Ele não é extremo, mas o plantel ainda não está fechado. Saiu o André Vidigal e o Harramis, ainda não conseguimos fechar o plantel. Espero não o ver mais lá esta época.

[O Estoril não podia ter arriscado mais contra dez?]

- Tentámos, mas não nos podemos esquecer que este é o segundo jogo na Liga e a fadiga quando se apodera dos jogadores, baixa a capacidade de execução. Falhámos muito no passe e receção. Depois da expulsão assumimos o jogo, tivemos oportunidades. No último quarto de hora o Guimarães mexeu bem na equipa e equilibrou o jogo. Se a toada estivesse elevada os jogadores mantinham a pressão, mas quando quebra, os jogadores também quebram.

[Chiquinho no banco?]

- O Chiquinho é um jogador talentoso e tem uma capacidade fantástica no um para um. Precisa de algumas afinações, o jogador tem de sentir na pele quando alguns detalhes não são cumpridos. Não falo em performances, toda a gente tem dias maus, mas há determinados princípios que para mim são inegociáveis. É um jogador de muito futuro. Tenho uma fé tremenda no jogador, mas tem de aprender