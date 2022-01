Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois do empate sem golos, em casa, diante do Paços de Ferreira, em jogo da 20.ª jornada da Liga:

[Um empate depois de quatro derrotas. Positivo?]

- Acho que é um resultado positivo porque essencialmente mantemos a vantagem direta com o Paços de Ferreira no final da época, é positivo porque não deixámos o Paços aproximar-se, mas não considero que seja positivo porque o Estoril, nos últimos jogos em que perdeu, esteve a ganhar em quatro deles. O Estoril estava numa fase má de resultados, mas não numa fase má de futebol. Nos outros jogos estivemos melhor do que hoje e acabamos por perder.

[Equipas muito encaixadas, era isso que projetava?]

- Projetava apenas em termos defensivos. Acho que conseguimos fazer um jogo interessante, penso que conseguimos criar mais perigo na primeira parte. Em termos ofensivos, apesar de termos duas oportunidades ou três, esperava mais capacidade no último terço. Mas compreendo que depois de cinco derrotas, a bola até queima um pouco. Sentimos algum desconforto com a bola, claro que gostaríamos de ter sido mais fortes.

[Resultado injusto?]

- Acho que não produzimos tantas oportunidades como costumamos fazer e isso pode justificar o empate, mas tivemos duas excelentes oportunidades que o Paços consegue tirar, sem saber bem como. Não me lembro de uma oportunidade flagrante do Paços.

[O que nos pode dizer de reforços? O Jordi Mboula já está confirmado…]

- Mboula? Está confirmado? Ainda não sabia, estão-me a dar agora a novidade. Para fazer uma análise tirei de conhecer bem o atleta primeiro. Os reforços são todos muito bons, mas depois alguns demoram a render. Até ontem à noite não tínhamos contratado ninguém, hoje ainda não falei com ninguém, estava concentrado no jogo. Só quando sair daqui é me vou inteirar sobre as novidades.