Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Boavista (2-3), em jogo da 24.ª jornada da Liga:

[Estoril teve mais tempo a iniciativa, mas acabou por perder…]

- Acho que quando temos muita ambição, e estávamos todos com muita ambição de ganhar o jogo - infelizmente nesse desejo perdemos uma bola que não fazia muito sentido - acabámos por entregar a bola nessa tentativa de chegar ao golo e deveríamos ter sido mais pragmáticos. Nesta situação, um empate mantinha uma distância pontual e acabámos por dar vantagem ao adversário no confronto direto.

[Três golos em Alvalade, mais três hoje, problemas na defesa?]

- Acho que, se formos ver os três golos sofridos em Alvalade, dois são com a equipa a jogar com dez e com a ambição tremenda de chegar ao empate sofremos também o segundo golo. Hoje o Boavista tinha, salvo erro, cinco jogadores com mais de 1,90 metros, estava também muito vento, mas não serve de desculpa pois serve para os dois lados.

[Não mexeu na equipa na ponta final?]

- Na nossa forma de jogar, os jogadores são todos importantes, dependendo do que o adversário nos dá. Hoje dava para encontrar os médio-centro com alguma frequência e aí dava para desequilibrar o jogo. Nos minutos finais poderia mexer-se, mas acabou por não se fazer mais nenhuma alteração.

[Mboula a titular, uma avaliação?]

- É um jogador que está connosco há pouco tempo, está a crescer. Gostei do jogo dele e fiz questão de o transmitir a ele.

[André Franco no banco, foi por opção?]

- O André Franco ficou no banco por opção, achei que neste jogo havia outros jogadores que poderiam dar o seu contributo. Tem jogado quase sempre, há de jogar mais ainda com certeza, mas neste jogo acabou por ir para o banco.

[No final do jogo ficou no relvado, o que se passou?]

- Se repararem bem, ficamos todos os jogos no relvado, porque ficam jogadores a fazer trabalho extra e gosto de ficar com eles a trabalhar. Hoje até nem foi o caso, não há problema nenhum.