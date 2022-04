Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, em conferência de imprensa, depois da derrota, em casa, diante do Vizela (1-2), em jogo da 28.ª jornada da Liga:

- Lamentar, lamento sempre as derrotas. Esta para mim é daquelas que dói imenso, mas por outro lado deixa-me tranquilo. O Que posso dizer? Jogámos o suficiente para ganhar, pelo menos para não perder. Saio com a satisfação de termos feito um jogo interessante. Gostava que na segunda parte tivéssemos conseguido rodar a bola com mais velocidade. Não conseguimos criar tantas situações de perigo, mas o domínio de jogo foi absoluto.

- Vou ser sincero, não penso muito na questão pontual. Pensamos mais em manter-nos no grupo de cima. Trabalhamos para isso. A manutenção é o grande objetivo, não nos podemos esquecer disso, acabámos de subir de divisão, formamos um grupo interessante, mas ambicionávamos mais do que a manutenção. Vamos continuar a trabalhar para assegurar a manutenção o mais rápido possível.

- A troca do Gamboa pelo Rosier é muito simples de explicar, foi pela ambição de ganhar o jogo. O Gamboa é claramente superior em termos defensivos, o Rosier é superior em termos ofensivos. A ideia era chegar à vitória, não aconteceu, mas ambição era essa. São jogadores da mesma posição, mas com características diferentes. Ainda não falei com o Rosier, nem vou falar sobre isso, os erros fazem parte do jogo.

- A troca de avançados também é muito simples. Estava vento e ao intervalo tinha a convicção que o Vizela ia tentar fazer mais qualquer coisa, íamos ter mais bolas nas saídas de ataque rápido, o que acabou por não acontecer. A entrada do Rui Fonte foi a pensar nisso. Joguei com as características climatéricas e as características dos jogadores. Isto em teoria, depois na prática as coisas nem sempre acontecem como queremos.

- Preferia que não tivéssemos tido esta paragem. Estávamos num bom momento, apesar de termos perdido na Luz, estávamos bem, fizemos um jogo interessante. Apesar de tudo, acho que estamos a manter a qualidade de jogo. Estamos numa fase em que estamos com muita qualidade de jogo e a minha tranquilidade é pensar que, em condições normais, em dez jogos destes, ganhamos seis ou sete e empatamos dois ou três.