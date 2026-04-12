Ian Cathro falou à Sport tv após a derrota do Estoril com o FC Porto (3-1) na 29.ª jornada da Liga.

«Acima de tudo, talvez possamos olhar para as duas partes de forma diferente. O treinador do Estoril falhou hoje e talvez tenha de deixar cair alguns princípios ainda na primeira parte. Deveria ter parado o jogo e fazer o reajuste. Vou aprendendo. Tivemos dificuldades em controlar o jogo do FC Porto nos corredores. Devia ter mandado o guarda-redes para o chão e fazer o “time-out”. Saio com frustração, sentimos que poderíamos ter feito mais.»

«Nos últimos dois jogos, os nossos centrais jogaram todos lesionados. E temos um outro a jogar fora de posição. Os jogadores não merecem estes resultados.»

«Nas próximas semanas, a equipa vai continuar a lutar e vamos começar a preparar a próxima época. Temos noção dos nossos objetivos.»